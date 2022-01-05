Боррель обсудил со Столтенбергом предстоящий диалог Россия – НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 12 января.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 12 января.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства ЕС.

Согласно информации, Боррель подчеркнул, что любые обсуждения безопасности в Европе должны основываться на приверженности и обязанностях в рамках ОБСЕ и ООН.

Ранее Столтенбег заявил, что альянс готов к диалогу с Москвой в рамках заседания Совета НАТО – Россия, которое состоится 12 января.