Боррель назвал решение по переговорам о приеме Киева и Кишинева шагом к стабильной Европе

Решение лидеров Евросоюза начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в состав сообщества является шагом к стабильной Европе.

Решение лидеров Евросоюза начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в состав сообщества является шагом к стабильной Европе.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Это значительный шаг на пути к единой, процветающей и стабильной Европе. Давайте построим более сильное будущее вместе!", - отметил он.

Ранее, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.