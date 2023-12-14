Боррель назвал решение по переговорам о приеме Киева и Кишинева шагом к стабильной Европе

Решение лидеров Евросоюза начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в состав сообщества является шагом к стабильной Европе.
Как передает Report, об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в социальной сети X (ранее Twitter).
"Это значительный шаг на пути к единой, процветающей и стабильной Европе. Давайте построим более сильное будущее вместе!", - отметил он.
Ранее, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.