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Боррель назвал решение по переговорам о приеме Киева и Кишинева шагом к стабильной Европе

Боррель назвал решение по переговорам о приеме Киева и Кишинева шагом к стабильной Европе Решение лидеров Евросоюза начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в состав сообщества является шагом к стабильной Европе.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 23:34
Боррель назвал решение по переговорам о приеме Киева и Кишинева шагом к стабильной Европе

Решение лидеров Евросоюза начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в состав сообщества является шагом к стабильной Европе.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Это значительный шаг на пути к единой, процветающей и стабильной Европе. Давайте построим более сильное будущее вместе!", - отметил он.

Ранее, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.

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