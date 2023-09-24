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Боррель назвал истинную разрушающую Евросоюз силу

Боррель назвал истинную разрушающую Евросоюз силу Миграция может стать "разрушающей силой для Европейского союза" из-за глубоких культурных различий между европейскими странами и их долгосрочной неспособностью выработать общую политику.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 04:45
Боррель назвал истинную разрушающую Евросоюз силу

Миграция может стать "разрушающей силой для Европейского союза" из-за глубоких культурных различий между европейскими странами и их долгосрочной неспособностью выработать общую политику.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с The Guardian.

Боррель отрицает, что конфликт в Украине способствовал миграционному кризису, который он описал как проблему 10-летней давности, подпитываемую войнами и бедностью в странах выезда. Также он признает, что национализм в Европе на подъеме и это тоже связано с миграцией.

"Миграция - это еще больший повод для раздора в ЕС. И это может стать разрушительной силой для Европейского союза. Мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике", - сказал он.

По мнению главы евродипломатии, этому способствуют глубокие культурные и политические различия внутри ЕС. Есть страны, которые придерживаются японского стиля и не желают пускать мигрантов. Есть другие, как Испания, с долгой историей миграционного приема.

"Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас невероятно низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с точки зрения рабочей силы, нам нужны мигранты", - пояснил Боррель.

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