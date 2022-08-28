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Боррель: Мы должны заплатить цену за свободу

Боррель: Мы должны заплатить цену за свободу Евросоюз в ближайшее время столкнется с экономическими вызовами, связанными с введенными против России санкциями. Однако это цена свободы, и Европа должна быть готова ее заплатить.
Другие страны
28 августа 2022 г. 16:33
Боррель: Мы должны заплатить цену за свободу
Жозеп Боррель

Евросоюз в ближайшее время столкнется с экономическими вызовами, связанными с введенными против России санкциями. Однако это цена свободы, и Европа должна быть готова ее заплатить.

Как передает Report, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийскому изданию Krone.

Он считает, что, пока экономика России зависит от нефти и газа, ЕС должен ограничивать ее возможности. При этом Боррель не стал отрицать того, что санкции против РФ вызвали экономические проблемы в Европе.

"Конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", - отметил глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что развязанная Россией война - это борьба не только украинцев, но и всех европейцев. Боррель также считает, что сейчас мир переживает "глобальный кризис демократии".

"Авторитарные режимы на подъеме. Старые империи возвращаются. Россия хочет вернуть царизм, Китай и Турция придерживаются имперских взглядов. И здесь решение может прийти только через единство. Каждый не выживает сам по себе", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Напомним, что в Европе обсуждают визовый бан для россиян. Такие ограничения поддержала Литва, Латвия, Эстония и Польша, а в Чехии предложили ввести альтернативу полному визовому бану.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: “Ukraynadakı müharibə Avropanın azadlığı uğrunda gedən müharibədir”

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