Боррель: Мигранты в Беларуси должны отправиться домой

Мигранты в Беларуси должны получить гуманитарную помощь, а те из них, кто не удовлетворяет критериям для получения статуса беженца, должны быть репатриированы на родину.

Мигранты в Беларуси должны получить гуманитарную помощь, а те из них, кто не удовлетворяет критериям для получения статуса беженца, должны быть репатриированы на родину.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Прибывшие в Беларусь должны получить гуманитарную помощь, и те, кто не удовлетворяет критериям беженца, - репатриированы на родину. Мы видим, что власти Ирака уже организуют рейсы по репатриации, и мы приветствуем это. Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в частности, иметь визу, все другие распространяемые сведения о праве на въезд - ложны", - сказал Боррель.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов.