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Боррель: Испанское председательство приблизит вступление Украины в ЕС

Боррель: Испанское председательство приблизит вступление Украины в ЕС Испания в ходе начавшегося в субботу председательства в Совете ЕС будет продвигать идею приема Украины в сообщество.
Другие страны
1 июля 2023 г. 10:48
Боррель: Испанское председательство приблизит вступление Украины в ЕС

Испания в ходе начавшегося в субботу председательства в Совете ЕС будет продвигать идею приема Украины в сообщество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Испания обязательно будет способствовать этому, - сказал он в интервью телекомпании TVE. - Правительство Испании всегда поддерживало кандидатуру Украины". По словам Борреля, Киеву нужно выполнить поставленные условия, а результаты проделанной работы должна оценить Еврокомиссия.

Пиренейское королевство будет выполнять обязанности председателя в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. 23 июня главы государств и правительств стран - членов сообщества приняли решение предоставить ей и Молдавии статус кандидатов. Сроки начала переговоров о приеме Украины в ЕС еще не определены. Согласно оценке Еврокомиссии, Киев пока выполнил лишь два из семи предъявленных требований. Доклад упомянутого органа о ходе этого процесса должен быть представлен в октябре.

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