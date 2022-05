Боррель и Кулеба провели телефонный разговор

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обсудил с ним развитие партнерства с Украиной, оказание ей помощи и подготовку новых санкций ЕС против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Боррель написал в воскресенье в своем Twitter.

"Говорим с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить продолжающуюся помощь ЕС Украине. Работа продолжается над очередным пакетом санкций. Предстоящий (в мае – ред.) Совет сотрудничества ЕС - Украина станет ключевым моментом для дальнейшего продвижения нашего сотрудничества", - заявил он.

При этом Боррель заявил, что "ситуация в Мариуполе отвратительна, необходима срочная гуманитарная эвакуация".