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Боррель и Блинкен договорились обсуждать предложения России с участием ЕС

Боррель и Блинкен договорились обсуждать предложения России с участием ЕС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили инициативы РФ по европейской безопасности и договорились, что любые консультации по данной теме должны проводиться с участием
Другие страны
23 декабря 2021 г. 08:31
Боррель и Блинкен договорились обсуждать предложения России с участием ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили инициативы РФ по европейской безопасности и договорились, что любые консультации по данной теме должны проводиться с участием Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договоренности по безопасности в Европе. Они подчеркнули несокрушимое партнерство США и ЕС и их общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности, - говорится в документе. - Они договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС".

Стороны условились использовать разные дипломатические каналы и "соответствующие международные и региональные форумы, такие как ОБСЕ, чтобы ответить на эти вызовы".

В документе также отмечается, что Боррель и Блинкен обсудили "концентрацию российских сил у границ Украины и в очередной раз заявили о своей полной поддержке Киева и призывах к России выполнить минские соглашения и "обеспечить деэскалацию".

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