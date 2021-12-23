Боррель и Блинкен договорились обсуждать предложения России с участием ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили инициативы РФ по европейской безопасности и договорились, что любые консультации по данной теме должны проводиться с участием

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили инициативы РФ по европейской безопасности и договорились, что любые консультации по данной теме должны проводиться с участием Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договоренности по безопасности в Европе. Они подчеркнули несокрушимое партнерство США и ЕС и их общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности, - говорится в документе. - Они договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС".

Стороны условились использовать разные дипломатические каналы и "соответствующие международные и региональные форумы, такие как ОБСЕ, чтобы ответить на эти вызовы".

В документе также отмечается, что Боррель и Блинкен обсудили "концентрацию российских сил у границ Украины и в очередной раз заявили о своей полной поддержке Киева и призывах к России выполнить минские соглашения и "обеспечить деэскалацию".