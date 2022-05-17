Боррель: Главы МИД не согласовали шестой пакет санкций против России

ЕС не удалось найти консенсус и финализировать шестой пакет санкций против РФ.

ЕС не удалось найти консенсус и финализировать шестой пакет санкций против РФ.

Как передает Report, об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. По этому поводу продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня (вчера - ред.) было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями - относительно единодушия по эмбарго на нефть", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе.