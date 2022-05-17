О нас
Аудио новости

Боррель: Главы МИД не согласовали шестой пакет санкций против России

Боррель: Главы МИД не согласовали шестой пакет санкций против России ЕС не удалось найти консенсус и финализировать шестой пакет санкций против РФ.
Другие страны
17 мая 2022 г. 00:15
Боррель: Главы МИД не согласовали шестой пакет санкций против России

ЕС не удалось найти консенсус и финализировать шестой пакет санкций против РФ.

Как передает Report, об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. По этому поводу продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня (вчера - ред.) было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями - относительно единодушия по эмбарго на нефть", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı altıncı sanksiyalar paketi ilə bağlı razılığa gələ bilməyib

Экслюзивные новости

Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
16 мая 2022 г. 12:36
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
14 мая 2022 г. 16:05
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
13 мая 2022 г. 16:45
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi