Боррель: Главы МИД ЕС обсудят дополнительные санкции против Ирана

Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Ирана.

Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в Праге заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ограничения в отношении Ирана планируется ввести в связи с арестом и ранениями тысячи людей в результате подавления протестов в стране.

Ранее США также заявили о том, что введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.

Отметим, что акции протеста начались в Иране 17 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими.