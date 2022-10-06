Боррель: Главы МИД ЕС обсудят дополнительные санкции против Ирана

Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Ирана.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в Праге заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, ограничения в отношении Ирана планируется ввести в связи с арестом и ранениями тысячи людей в результате подавления протестов в стране.
Ранее США также заявили о том, что введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.
Отметим, что акции протеста начались в Иране 17 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими.