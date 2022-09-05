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Боррель: Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

Боррель: Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС В настоящее время у граждан России количество действующих шенгенских виз не превышает миллиона.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 14:07
Боррель: Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Жозеп Боррель

В настоящее время у граждан России количество действующих шенгенских виз не превышает миллиона.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

"По состоянию на 1 сентября количество действующих виз у российских граждан составляет 963 189", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что этот показатель составляет 12 млн.

Он также сообщал о том, что на совете глав МИД Евросоюза договорились о том, чтобы граничащие с Россией страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам. Поскольку аннулировать одним решением это число действующих виз невозможно.

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Факт наличия шенгенской визы у российского туриста - это предварительное условие для въезда в ЕС, но не гарантия, что он сможет въехать в конкретную страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в понедельник в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

"Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30-31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы - это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить", - сказал Боррель.

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Версия на английском языке Borrell: Having European visa doesn’t guarantee entry to EU for Russians
Версия на азербайджанском языке Borrel: “Vizanın olması rusiyalıların Aİ ərazisinə daxil olmasına zəmanət vermir”

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