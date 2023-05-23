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Боррель: Евросоюз является крупнейшим донором Украины

Боррель: Евросоюз является крупнейшим донором Украины Евросоюз больше других оказывал помощь разных видов Украине, ее объем превысил 65 млрд евро.
Другие страны
23 мая 2023 г. 23:58
Боррель: Евросоюз является крупнейшим донором Украины

Евросоюз больше других оказывал помощь разных видов Украине, ее объем превысил 65 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Если мы сложим вместе все виды помощи: военную, гражданскую, экономическую, гуманитарную, финансовую, помощь украинским беженцам, то Европейский союз и его государства-члены, без тени сомнения, являются регионом мира, который оказал Украине наибольшую помощь", - сказал он.

По его словам, что ЕС продолжит оказывать помощь Киеву.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также напомнил, что ранее во вторник Евросоюз выплатил Украине 1,5 млрд евро в качестве очередного транша макрофинансовой помощи для обеспечения функционирования украинского государства.

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Версия на азербайджанском языке Borrell: Aİ Ukraynanın ən böyük donorudur

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