Европейский союз осуждает атаку Ирана на Израиль, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль", — отмечается в сообщении.

Боррель назвал случившееся беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности.

The EU strongly condemns the unacceptable Iranian attack against Israel.



This is an unprecedented escalation and a grave threat to regional security.