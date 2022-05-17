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Боррель: Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника

Боррель: Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника "Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий".
Другие страны
17 мая 2022 г. 19:33
Боррель: Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника

"Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

"Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружения Украины закончились", - сказал он.

Глава дипломатии добавил, что страны ЕС имеют достаточно ресурсов, чтобы продолжать снабжать оружием Украину без перебоев с неизменной интенсивностью. "У ЕС достаточно ресурсов, чтобы поставки военной техники и оружия продолжались без перебоев на прежнем уровне столько, сколько нужно", - заявил Боррель, в очередной раз подтвердив стремление обеспечить военную победу Украины.

"Миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений", - сказал Боррель.

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Версия на английском языке Borrell: EU will not let Ukraine run out of equipment
Версия на азербайджанском языке Borrel: "Aİ Ukraynanın silah və hərbi texnikasının tükənməsinə imkan verməyəcək"

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