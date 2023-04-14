Боррель: Евросоюз не боится подъема Китая

Евросоюз не боится подъема Китая, а также призвал Пекин взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и безопасность.

Евросоюз не боится подъема Китая, а также призвал Пекин взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и безопасность.

Как передает Report, об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.

"Мы не боимся подъема Китая. Однако, знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь", - отметил он.

Боррель подчеркивает, что мир должен противостоять чрезвычайной климатической ситуации и последствиям пандемии коронавируса. Лидер дипломатии ЕС считает, что Китай должен взять на себя больше ответственности, в том числе за мир и безопасность.

"Китай и ЕС имеют прочные экономические отношения", - пишет он. Однако между ЕС и Китаем образовался дисбаланс, который необходимо уменьшить. По его словам, ЕС заинтересован в сохранении открытой системы и Евросоюз без колебаний примет меры для защиты от несправедливых действий.