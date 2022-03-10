Боррель: Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России

Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России.

Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли", - сказал Боррель в интервью Franceinfo.

По его словам, речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российской валюты на 40%, сообщает РИА Новости. "Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику", - добавил глава европейской дипломатии.

Он отметил, что для России болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.