Боррель: Европе следует проявить стратегическое терпение

"Европе следует проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России оказались эффективными".

"Европе следует проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России оказались эффективными".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в своем блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, введенные ограничения уже сказались на президенте России Владимире Путине. Влияние этих ограничительных мер будет только усиливаться, утверждает глава европейской дипломатии.

"Нам нужно стратегическое терпение, пока Россия не прекратит агрессию, и Украина не получит возможность полностью восстановить свой суверенитет", - написал Ж.Боррель.

Он считает, что победа России в войне будет означать разрушение демократии и "самой основы международного порядка, основанного на правилах".