О нас

Боррель: Европе следует проявить стратегическое терпение

Боррель: Европе следует проявить стратегическое терпение "Европе следует проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России оказались эффективными".
Другие страны
18 июля 2022 г. 08:54
Боррель: Европе следует проявить стратегическое терпение

"Европе следует проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России оказались эффективными".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в своем блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, введенные ограничения уже сказались на президенте России Владимире Путине. Влияние этих ограничительных мер будет только усиливаться, утверждает глава европейской дипломатии.

"Нам нужно стратегическое терпение, пока Россия не прекратит агрессию, и Украина не получит возможность полностью восстановить свой суверенитет", - написал Ж.Боррель.

Он считает, что победа России в войне будет означать разрушение демократии и "самой основы международного порядка, основанного на правилах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Josep Borrel: “Avropaya strateji səbir lazımdır”

Другие новости из категории

При крушении рыболовецкого судна в Китае погибли семь человек
При крушении рыболовецкого судна в Китае погибли семь человек
18 июля 2022 г. 08:11
Шольц: ЕС больше не может позволить себе национальное вето во внешней политике
Шольц: ЕС больше не может позволить себе национальное вето во внешней политике
18 июля 2022 г. 06:58
Число убитых при стрельбе у торгового центра в США возросло до четырех
Число убитых при стрельбе у торгового центра в США возросло до четырех
18 июля 2022 г. 05:40
Четверо погибли в результате крушения вертолета в Нью-Мексико
Четверо погибли в результате крушения вертолета в Нью-Мексико
18 июля 2022 г. 03:26
В аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета
ВидеоВ аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета
18 июля 2022 г. 02:18
Проливные дожди в Индии унесли жизни свыше сотни человек
Проливные дожди в Индии унесли жизни свыше сотни человек
17 июля 2022 г. 21:03
Не менее 14 человек, включая министров, пострадали в результате теракта в Сомали
ФотоНе менее 14 человек, включая министров, пострадали в результате теракта в Сомали
17 июля 2022 г. 20:25
Более 60 человек погибли в Судане в результате межэтнических столкновений
Более 60 человек погибли в Судане в результате межэтнических столкновений
17 июля 2022 г. 20:04
В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров
В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров
17 июля 2022 г. 19:49
Пять человек погибли при атаке беспилотника по автомобилю в Ираке
Пять человек погибли при атаке беспилотника по автомобилю в Ираке
17 июля 2022 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi