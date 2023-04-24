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Боррель: Европе нужно предотвратить конфронтацию США с Китаем

Боррель: Европе нужно предотвратить конфронтацию США с Китаем Европа должна сыграть роль в предотвращении конфронтации США и Китая, которая может перерасти в конфликт.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 14:20
Боррель: Европе нужно предотвратить конфронтацию США с Китаем
Жозеп Боррель

Европа должна сыграть роль в предотвращении конфронтации США и Китая, которая может перерасти в конфликт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мировая система находится под угрозой фрагментации, разделения на большие блоки: один - вокруг США, другой - вокруг Китая, что обернется созданием двух разных технологических экосистем и потенциальной опасностью перерастания этой ситуации в конфликт. Роль Европы состоит в том, чтобы предотвратить эту конфронтацию. Что бы вы ни думали о Китае, без него нельзя обойтись в таких глобальных вопросах, как климат или задолженность бедных стран", - подчеркнул он.

Боррель также назвал важным вопрос технологического соперничества с КНР и зависимость ЕС от нее.

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Версия на английском языке Borrell says Europe should contribute to avoiding confrontation between US, China

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