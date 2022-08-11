Боррель: Европа должна быть готова к затяжному конфликту в Украине

Европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы заплатить цену за поддержку Украины.

Европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы заплатить цену за поддержку Украины.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

По его словам, это необходимо для сохранения единства Евросоюза и продолжения поддержки Украине. Украинский кризис напрямую затрагивает и Европу, но нужно выдержать, так как все войны заканчиваются переговорами.

"Мы оказываем Украине военную помощь, но это не означает, что не делаем все возможное для переговоров. Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений", — подчеркнул он.

Боррель отметил, что страны, находящиеся на юге Европы, не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане.

"Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа. Испания может стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому", — заключил он.