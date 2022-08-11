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Боррель: Европа должна быть готова к затяжному конфликту в Украине

Боррель: Европа должна быть готова к затяжному конфликту в Украине Европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы заплатить цену за поддержку Украины.
Другие страны
11 августа 2022 г. 10:02
Боррель: Европа должна быть готова к затяжному конфликту в Украине

Европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы заплатить цену за поддержку Украины.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

По его словам, это необходимо для сохранения единства Евросоюза и продолжения поддержки Украине. Украинский кризис напрямую затрагивает и Европу, но нужно выдержать, так как все войны заканчиваются переговорами.

"Мы оказываем Украине военную помощь, но это не означает, что не делаем все возможное для переговоров. Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений", — подчеркнул он.

Боррель отметил, что страны, находящиеся на юге Европы, не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане.

"Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа. Испания может стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому", — заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: “Avropa Ukraynada uzunmüddətli münaqişəyə hazır olmalıdır”
Версия на английском языке Borrell: Europe must be prepared for protracted conflict in Ukraine

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