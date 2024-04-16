О нас

Боррель: ЕС заранее знал об ответном ударе Ирана по Израилю

Боррель: ЕС заранее знал об ответном ударе Ирана по Израилю Евросоюз заранее знал о готовящемся ответном ударе Ирана по Израилю, уведомление поступило объединению за несколько дней.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 10:38
Боррель: ЕС заранее знал об ответном ударе Ирана по Израилю

Евросоюз заранее знал о готовящемся ответном ударе Ирана по Израилю, уведомление поступило объединению за несколько дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нас предупредили за несколько дней до [удара]", - сказал Боррель в интервью французской газете Le Monde, отвечая на вопрос о том, стал ли ответный удар Ирана для ЕС неожиданностью. Он не уточнил, откуда власти ЕС получили информацию о подготовке удара.

По словам главы дипслужбы Евросоюза, после атаки на Израиль глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил ему, что исламская республика ударила исключительно по "военным объектам", и дал понять, что это был "контролируемый ответ". Боррель указал, что если бы Тегеран действительно хотел нанести значительный ущерб, то не отправлял бы в сторону Израиля беспилотники, которые летели до целей около шести часов. "Это ни в коем случае не оправдывает и не преуменьшает значение этой атаки", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Jozep Borrell: İranın İsrailə cavab zərbəsi endirəcəyini bilirdik
Версия на английском языке Borrell: EU knew in advance about Iran’s retaliatory strike on Israel

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi