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Боррель: ЕС введет санкции в отношении помогающих РФ обходить санкции компаний

Боррель: ЕС введет санкции в отношении помогающих РФ обходить санкции компаний Европейский союз в рамках готовящегося 13-го санкционного пакета против России введет ограничительные меры в отношении компаний из разных стран, которые, по мнению сообщества, участвуют в обходе санкций.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 17:50
Боррель: ЕС введет санкции в отношении помогающих РФ обходить санкции компаний

Европейский союз в рамках готовящегося 13-го санкционного пакета против России введет ограничительные меры в отношении компаний из разных стран, которые, по мнению сообщества, участвуют в обходе санкций.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировали пресс-службы Еврокомиссии.

"Санкции коснутся многих людей и институтов, а также участвующих в обходе наших санкций компаний из разных стран", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Jozep Borel: "Aİ Rusiyaya qarşı tədbirlərdən yayınan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək"

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