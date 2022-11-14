Боррель: ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум €8 млрд

ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум 8 млрд евро.

ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум 8 млрд евро.

Как передает Report , об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он указал, что "это 45% от усилий США".

Ранее Боррель заявлял, что автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо переоборудовать для быстрых перевозок военной техники и сил в рамках союза.

Он также подчеркнул, что возможность быстро перевезти силы из одной части Евросоюза в другую, в основном с Запада на Восток, «критически важна» для обороны ЕС.

По его словам, Евросоюз подключит Балканы, Молдову и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил.