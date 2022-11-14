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Боррель: ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум €8 млрд

Боррель: ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум €8 млрд ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум 8 млрд евро.
Другие страны
14 ноября 2022 г. 21:28
Боррель: ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум €8 млрд

ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на минимум 8 млрд евро.

Как передает Report, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он указал, что "это 45% от усилий США".

Ранее Боррель заявлял, что автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо переоборудовать для быстрых перевозок военной техники и сил в рамках союза.

Он также подчеркнул, что возможность быстро перевезти силы из одной части Евросоюза в другую, в основном с Запада на Восток, «критически важна» для обороны ЕС.

По его словам, Евросоюз подключит Балканы, Молдову и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил.

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Версия на азербайджанском языке Borel: “Aİ Ukraynaya azı 8 milyard avro dəyərində silah tədarük edib”

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