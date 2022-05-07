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Боррель: ЕС старается выйти из тупика в переговорах по ядерной программе Ирана

Боррель: ЕС старается выйти из тупика в переговорах по ядерной программе Ирана Евросоюз из последних сил старается выйти из тупика с женевскими переговорами вокруг соглашения по иранской ядерной программе.
Другие страны
7 мая 2022 г. 14:31
Боррель: ЕС старается выйти из тупика в переговорах по ядерной программе Ирана

Евросоюз из последних сил старается выйти из тупика с женевскими переговорами вокруг соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС пытается найти "срединный путь", который позволит сдвинуть переговоры с мертвой точки и спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Переговоры в Женеве приостановили в марте, в основном из-за требований Ирана к США убрать из списка террористических организаций иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Боррель сказал, что изучает вариант одновременной отмены подобного статуса у КСИР, но с его сохранением у ряда подразделений Корпуса, который имеет обширные коммерческие структуры.

Глава дипломатии выразил желание направить на переговоры в Тегеран главного переговорщика от ЕС Энрике Мора. При этом добавил, что переговорщики от Евросоюза не будут предъявлять Ирану ультиматумы.

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