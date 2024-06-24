Боррель на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше прибыли от активов РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше в 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ в фонд помощи Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше в 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ в фонд помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Politico.

09.12

Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, Будапешт, ранее отклонивший предложение об использовании российских активов, "не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании". Боррель отметил, что механизм обхода вето будет "сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим".

Как пишет издание, министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту схему на заседании 24 июня.