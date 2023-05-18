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Боррель: ЕС сложнее определить свои отношения с Китаем, чем с Россией

Боррель: ЕС сложнее определить свои отношения с Китаем, чем с Россией Отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Евросоюза, чем взаимодействие сообщества с Россией.
Другие страны
18 мая 2023 г. 15:00
Боррель: ЕС сложнее определить свои отношения с Китаем, чем с Россией

Отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Европейского союза, чем взаимодействие сообщества с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованной cегодня статье в испанской газете El Pais.

"Как вести себя с Китаем - это политический вопрос первого порядка для ЕС, более сложный, чем противостояние с Россией, - утверждает он. - Действительно, политическая и экономическая системы ЕС сильно отличаются как от России, так и от Китая". По версии Борреля, Пекин стремится "построить новый мировой порядок с КНР в центре", став "к середине века первой мировой державой".

"ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе", - считает глава дипломатии сообщества. Он полагает, что Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении КНР по трем причинам: "изменения внутри Китая", "ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем" и "подъем Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах".

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