Боррель: ЕС с 2022 года предоставил Украине €80 млрд помощи

Евросоюз с прошлого года выделил на поддержку Украины €80 млрд, эту сумму тратят, в том числе на военную помощь.

Евросоюз с прошлого года выделил на поддержку Украины €80 млрд, эту сумму тратят, в том числе на военную помощь.

Как передает Report, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве.

"Сейчас наша поддержка была предоставлена на более чем €25 млрд - это только военная помощь, а общая поддержка достигает суммы €80 млрд", - сказал он. По словам Борреля, Евросоюз ранее не выделял настолько большие объемы средств на подобного рода помощь.

Боррель отметил, что об этом он рассказал министру обороны Украины Рустему Умерову, с которым он встретился ранее. "На встрече с Умеровым мы пытались лучше понять, почему в некоторых случаях наша поддержка не воспринимается настолько важной, насколько она есть", - добавил глава внешнеполитической службы ЕС.