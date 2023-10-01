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Боррель: ЕС с 2022 года предоставил Украине €80 млрд помощи

Боррель: ЕС с 2022 года предоставил Украине €80 млрд помощи Евросоюз с прошлого года выделил на поддержку Украины €80 млрд, эту сумму тратят, в том числе на военную помощь.
Другие страны
1 октября 2023 г. 20:44
Боррель: ЕС с 2022 года предоставил Украине €80 млрд помощи

Евросоюз с прошлого года выделил на поддержку Украины €80 млрд, эту сумму тратят, в том числе на военную помощь.

Как передает Report, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве.

"Сейчас наша поддержка была предоставлена на более чем €25 млрд - это только военная помощь, а общая поддержка достигает суммы €80 млрд", - сказал он. По словам Борреля, Евросоюз ранее не выделял настолько большие объемы средств на подобного рода помощь.

Боррель отметил, что об этом он рассказал министру обороны Украины Рустему Умерову, с которым он встретился ранее. "На встрече с Умеровым мы пытались лучше понять, почему в некоторых случаях наша поддержка не воспринимается настолько важной, насколько она есть", - добавил глава внешнеполитической службы ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı 2022-ci ildən Ukraynaya 80 milyard avro yardım ayırıb

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