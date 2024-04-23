Боррель: ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.

Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.

Как передает Report , об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы намерены использовать эти средства, предусмотрев несколько этапов. Первый этап был реализован в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, определить и учитывать их отдельно", - сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Как сообщил глава внешнеполитической службы ЕС, эти доходы находятся на отдельных счетах. Боррель отметил, что они могут приносить до €3 млрд в год. По его утверждениям, они "не принадлежат России, поскольку не являются ее суверенными активами".