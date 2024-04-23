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Боррель: ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ

Боррель: ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 21:41
Боррель: ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы намерены использовать эти средства, предусмотрев несколько этапов. Первый этап был реализован в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, определить и учитывать их отдельно", - сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Как сообщил глава внешнеполитической службы ЕС, эти доходы находятся на отдельных счетах. Боррель отметил, что они могут приносить до €3 млрд в год. По его утверждениям, они "не принадлежат России, поскольку не являются ее суверенными активами".

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