Боррель: ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов.
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"Мы намерены использовать эти средства, предусмотрев несколько этапов. Первый этап был реализован в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, определить и учитывать их отдельно", - сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Как сообщил глава внешнеполитической службы ЕС, эти доходы находятся на отдельных счетах. Боррель отметил, что они могут приносить до €3 млрд в год. По его утверждениям, они "не принадлежат России, поскольку не являются ее суверенными активами".