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Боррель: ЕС потратил 700 млрд евро на смягчение последствий конфликта в Украине

Боррель: ЕС потратил 700 млрд евро на смягчение последствий конфликта в Украине Страны Европейского союза (ЕС) к настоящему времени потратили 700 млрд евро для смягчения экономических последствий конфликта в Украине.
Другие страны
9 июня 2023 г. 17:15
Боррель: ЕС потратил 700 млрд евро на смягчение последствий конфликта в Украине

Страны Европейского союза (ЕС) к настоящему времени потратили 700 млрд евро для смягчения экономических последствий конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе представления своей новой книги "Год, когда война вернулась в Европу" в испанском Институте международных исследований Комплутенсе в Мадрида.

По словам Борреля, ЕС оказал прямую помощь Украине на сумму в 65 млрд евро. А в обшей сложности потрачено 700 млрд евро помощь европейцам, чтобы смягчить экономические последствия ситуации в Украине.

Боррель не стал размышлять на тему, каким образом завершится конфликт в Украине. Дипломат в очередной раз высказал мнение, что Китай мог бы поспособствовать урегулированию конфликта. Глава Евродипломатии добавил, что его следующая книга, вероятно, будет посвящена нарастающей конфронтации с КНР.

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