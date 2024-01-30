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Боррель: ЕС потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности

Боррель: ЕС потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности ЕС уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, и должен готовиться к новым инвестициям.
Другие страны
30 января 2024 г. 19:10
Боррель: ЕС потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности

ЕС уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, и должен готовиться к новым инвестициям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на организованном Бельгией европейском форуме по военной мобильности.

"С 2018 года Евросоюз уже вложил 1,7 млрд евро в 95 проектов в 21 стране Евросоюза, чтобы повысить уровень мобильности военных сил в ЕС. Однако конфликт в Украине показал, что этого недостаточно и мы должны сделать больше для обеспечения нашей безопасности", - заявил он.

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