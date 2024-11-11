Боррель: ЕС поставил Украине почти 1 млн снарядов

До конца 2024 года ЕС выполнит план по отправке Украине 1 млн боеприпасов.

До конца 2024 года ЕС выполнит план по отправке Украине 1 млн боеприпасов.

Как передает Report, об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

По его словам, ВСУ уже получили 980 тыс. снарядов. С учетом других соглашений и инициатив Украина до конца года получит от Европы 1,5 млн боеприпасов, добавил он.

"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов и очень скоро передадим 1 миллион снарядов. Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны - и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", - сказал Боррель.

По его словам, сроки поставок снарядов Украине были сдвинуты из-за низкой емкости их производства. Как уточнил он, Евросоюз увеличил производственные мощности, что позволит продолжить поставку боеприпасов ВСУ на нынешнем уровне.