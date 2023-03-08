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Боррель: ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

Боррель: ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта Военная миссия Евросоюза подготовит свыше 11 тысяч украинских военнослужащих к концу текущего месяца и еще 30 тысяч - к концу года.
Другие страны
8 марта 2023 г. 18:54
Боррель: ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

Военная миссия Евросоюза подготовит свыше 11 тысяч украинских военнослужащих к концу текущего месяца и еще 30 тысяч - к концу года.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформального заседания министров обороны стран - членов сообщества.

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта и 30 тысяч - к концу года", - сказал он.

Кроме того, по словам Борреля, миссия ЕС подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены в Украину по линии НАТО.

ЕС также намерен выделить €1 млрд из Европейского фонда мира на срочные поставки боеприпасов Киеву. Глава европейской дипломатии также сообщил, что ЕС подготовил проект ускоренных совместных закупок боеприпасов калибра 155 мм, на что должен быть выделен еще €1 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Borel: "Aİ martın sonuna qədər 11 mindən çox ukraynalı əsgərə təlim keçəcək"

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