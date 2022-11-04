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Боррель: ЕС передал Украине в 2022 году €22 млрд, не считая поставок оружия

Боррель: ЕС передал Украине в 2022 году €22 млрд, не считая поставок оружия Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 млрд евро, в том числе 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран - членов ЕС.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 00:04
Боррель: ЕС передал Украине в 2022 году €22 млрд, не считая поставок оружия

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 млрд евро, в том числе 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран - членов ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи (G7).

"Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. 22 млрд евро! И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке. Я считаю только 3 млрд евро, выделенные (на поставки оружия) через Европейский фонд мира, и 19 млрд евро на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам, чтобы они смогли перенести зиму", - сказал Боррель.

При этом он подчеркнул, что помощь Киеву необходимо наращивать и дальше.

"Зима приближается", - предупредил Боррель. Он также высказал мнение, что Россия ждет, "когда "генерал Зима" наступит и поддержит российскую армию". "Поэтому сейчас мы должны больше, чем когда-либо поддерживать украинцев", - полагает глава европейской дипломатии.

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