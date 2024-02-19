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Боррель: ЕС обсудит введение санкций против ответственных за смерть Навального

Боррель: ЕС обсудит введение санкций против ответственных за смерть Навального Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят введение санкций против ответственных за смерть Алексея Навального.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 13:09
Боррель: ЕС обсудит введение санкций против ответственных за смерть Навального

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят введение санкций против ответственных за смерть Алексея Навального.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Да, страны - члены обязательно предложат ввести санкции против ответственных (за смерть Алексея Навального)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила о том, что Навальный умер в исправительной колонии № 3. Следственный комитет начал проверку по факту смерти политика.

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Версия на английском языке Borrell: EU to mull imposing sanctions against those responsible for Navalny’s death

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