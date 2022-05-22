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Боррель: ЕС нужны Европейские вооруженные силы для собственной безопасности

Боррель: ЕС нужны Европейские вооруженные силы для собственной безопасности Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности.
Другие страны
22 мая 2022 г. 23:45
Боррель: ЕС нужны Европейские вооруженные силы для собственной безопасности

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - написал он.

Глава дипломатии ЕС также признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: "Təhlükəsizlik üçün Avropa Silahlı Qüvvələrinə ehtiyac var"

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