Боррель: ЕС нужны Европейские вооруженные силы для собственной безопасности

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности.

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы", - написал он.

Глава дипломатии ЕС также признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.