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Боррель: ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

Боррель: ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT Евросоюз не может полностью отключить РФ от международной системы SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 01:12
Боррель: ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

Евросоюз не может полностью отключить РФ от международной системы SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран.

Как передает Report, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Отключение от SWIFT финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - отметил Боррель. По его словам, ЕС принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и "оставляет возможность финансовой системе России функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки".

Боррель отметил, что ЕС принял решение согласовать отключение ряда российских банков от SWIFT.

"Мы исключаем ряд российских банков из SWIFT. Такая мера может быть принята только в координации с другими странами. Мы достигли этого соглашения", - подчеркнул Боррель.

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