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Боррель: ЕС не может быть посредником переговоров между РФ и Украины

Боррель: ЕС не может быть посредником переговоров между РФ и Украины Европейский союз не может быть посредником между Российской Федерацией и Украиной. Стороны должны определить исход переговоров.
Другие страны
11 мая 2022 г. 07:48
Боррель: ЕС не может быть посредником переговоров между РФ и Украины

Европейский союз не может быть посредником между Российской Федерацией и Украиной. Стороны должны определить исход переговоров.

Как передает Report со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Не мы. Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - отметил представитель ЕС.

По его словам, Китай для этой роли также не подходит, потому что склоняется в сторону РФ. В то же время европейский политик указал на заслуги Анкары в посреднической работе между Киевом и Москвой.

"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", - подчеркнул Боррель.

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Версия на английском языке Borrell says EU unable to act as mediator in Russian-Ukrainian negotiations 
Версия на азербайджанском языке Borrell: “Aİ Ukrayna və Rusiya arasında danışıqlarda vasitəçi ola bilməz”

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