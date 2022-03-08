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Боррель: ЕС не будет запрещать импорт российских энергоносителей

Боррель: ЕС не будет запрещать импорт российских энергоносителей Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России.
Другие страны
8 марта 2022 г. 22:28
Боррель: ЕС не будет запрещать импорт российских энергоносителей
Жозеп Боррель

Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель телеканалу al-Jazeera.

С таким заявлением он выступил после объявления Вашингтона о новых санкциях против Москвы, включающих запрет на поставки энергоресурсов.

"Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", - сказал Боррель.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии, в ЕС убеждены, что на нынешнего партнера "нельзя положиться", поэтому там ищут альтернативные источники поставок газа. Москва неоднократно подчеркивала, что всегда выполняла свои обязательства по контрактам, об этом же говорили и потребители в Европе.

Боррель также отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу. По его словам, для России нет угроз со стороны Украины, при этом ЕС "не будет подталкивать Киев к войне с Москвой".

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Rusiyadan enerji daşıyıcılarının idxalına qadağan qoymayacaq

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