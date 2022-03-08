Боррель: ЕС не будет запрещать импорт российских энергоносителей

Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России.

Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель телеканалу al-Jazeera.

С таким заявлением он выступил после объявления Вашингтона о новых санкциях против Москвы, включающих запрет на поставки энергоресурсов.

"Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", - сказал Боррель.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии, в ЕС убеждены, что на нынешнего партнера "нельзя положиться", поэтому там ищут альтернативные источники поставок газа. Москва неоднократно подчеркивала, что всегда выполняла свои обязательства по контрактам, об этом же говорили и потребители в Европе.

Боррель также отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу. По его словам, для России нет угроз со стороны Украины, при этом ЕС "не будет подталкивать Киев к войне с Москвой".