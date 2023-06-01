Боррель: ЕС надеется, что лидеры 47 стран на встрече в Кишиневе пошлют РФ сигнал о своем единстве

Евросоюз (ЕС) ожидает, что лидеры 47 стран, участвующих в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), пошлют России сигнал о своем единстве.

Евросоюз (ЕС) ожидает, что лидеры 47 стран, участвующих в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), пошлют России сигнал о своем единстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу, которая пройдет в Молдове.

"Я надеюсь, что присутствие стольких лидеров здесь, очень близко к Украине, в нескольких километрах от границы, пошлет сильный сигнал о единстве многих стран, не только стран ЕС, но и других, в защите международного порядка, прав человека, суверенитета стран. Важно, чтобы этот сигнал дошел до России", - сказал он.