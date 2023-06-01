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Боррель: ЕС надеется, что лидеры 47 стран на встрече в Кишиневе пошлют РФ сигнал о своем единстве

Боррель: ЕС надеется, что лидеры 47 стран на встрече в Кишиневе пошлют РФ сигнал о своем единстве Евросоюз (ЕС) ожидает, что лидеры 47 стран, участвующих в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), пошлют России сигнал о своем единстве.
Другие страны
1 июня 2023 г. 12:15
Боррель: ЕС надеется, что лидеры 47 стран на встрече в Кишиневе пошлют РФ сигнал о своем единстве

Евросоюз (ЕС) ожидает, что лидеры 47 стран, участвующих в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), пошлют России сигнал о своем единстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу, которая пройдет в Молдове.

"Я надеюсь, что присутствие стольких лидеров здесь, очень близко к Украине, в нескольких километрах от границы, пошлет сильный сигнал о единстве многих стран, не только стран ЕС, но и других, в защите международного порядка, прав человека, суверенитета стран. Важно, чтобы этот сигнал дошел до России", - сказал он.

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Версия на английском языке Borrell: EU hopes leaders of 47 countries will send signal of their unity to Russia

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