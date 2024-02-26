Боррель: ЕС может создать фонд для Украины по разработке дронов и ИИ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит странам-членам блока создать фонд помощи для Украины по разработке дронов и искусственного интеллекта.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит странам-членам блока создать фонд помощи для Украины по разработке дронов и искусственного интеллекта.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Боррель заявил в интервью El Diario.

"Я собираюсь предложить государствам-членам фонд для помощи Украине в разработке новых инструментов этой войны: беспилотников и искусственного интеллекта", - заявил он, отметив, что это будут небольшие беспилотники, дальность полета которых составляет 20 километров.

Глава дипломатии ЕС добавил, что благодаря дронам на передовой теперь все на виду.

При этом отметил, что сейчас необходимо развивать технологии, основанные на другом типе ведения войны.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.