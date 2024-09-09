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Боррель: ЕС хочет восстановить миссию погранконтроля на границе Газы и Египта

Боррель: ЕС хочет восстановить миссию погранконтроля на границе Газы и Египта Руководство Евросоюза ведет переговоры о восстановлении своей миссии пограничного контроля на границе между сектором Газа и Египтом, чтобы эвакуировать пострадавших в ходе боевых действий жителей сектора Газа, оставшихся без медицинской помощи.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 10:40
Боррель: ЕС хочет восстановить миссию погранконтроля на границе Газы и Египта

Руководство Евросоюза ведет переговоры о восстановлении своей миссии пограничного контроля на границе между сектором Газа и Египтом, чтобы эвакуировать пострадавших в ходе боевых действий жителей сектора Газа, оставшихся без медицинской помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В Египте проходит министерская встреча Лиги арабских государств, на которую меня пригласили. Мы также ведем переговоры о том, чтобы наша миссия пограничного контроля ЕС, которая много лет находилась на границе между Египтом и Газой, могла вернуться и открыть пропускной пункт, через который можно будет эвакуировать прежде всего раненых, которые не могут получить помощь в Газе", - сказал он.

Он также заявил о намерении Брюсселя добиться прекращения огня в секторе Газа как можно скорее.

В мае СМИ сообщили о том, что США ведут переговоры с ЕС, Египтом и Израилем по передаче европейской миссии контроля над контрольно-пропускным пунктом "Рафах" на границе сектора Газа. Ранее европейская миссия уже работала на границе в Газе, но приостановила свою деятельность в 2007 году после того, как ХАМАС получило власть в палестинском анклаве.

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Версия на азербайджанском языке Borrell: Aİ Qəzzada sərhəd nəzarəti missiyasını bərpa etmək istəyir

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