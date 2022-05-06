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Боррель: ЕС готов согласовать новый пакет санкций против РФ

Боррель: ЕС готов согласовать новый пакет санкций против РФ Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать новый пакет санкций против России. В частности, речь идет о нефтяном эмбарго.
Другие страны
6 мая 2022 г. 06:29
Боррель: ЕС готов согласовать новый пакет санкций против РФ

Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать новый пакет санкций против России. В частности, речь идет о нефтяном эмбарго.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

"Надеюсь, что они достигнут соглашения. Они почти достигли его. И эта сделка нам нужна, потому что мы должны еще более усилить наше экономическое и финансовое давление на Россию", - сказал Боррель.

Как известно, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго.

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