Боррель: ЕС готов согласовать новый пакет санкций против РФ

Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать новый пакет санкций против России. В частности, речь идет о нефтяном эмбарго.

Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать новый пакет санкций против России. В частности, речь идет о нефтяном эмбарго.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

"Надеюсь, что они достигнут соглашения. Они почти достигли его. И эта сделка нам нужна, потому что мы должны еще более усилить наше экономическое и финансовое давление на Россию", - сказал Боррель.

Как известно, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго.