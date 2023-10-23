Боррель: ЕС должен осудить нападение ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе

Евросоюз должен одновременно осудить нападение ХАМАС на Израиль и сделать все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе.

Европейский союз должен осудить нападение ХАМАС на Израиль и сделать все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Люксембурге.

"Мы должны одновременно осудить теракт ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы", - сказал он.