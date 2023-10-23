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Боррель: ЕС должен осудить нападение ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе

Боррель: ЕС должен осудить нападение ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе Евросоюз должен одновременно осудить нападение ХАМАС на Израиль и сделать все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе.
Другие страны
23 октября 2023 г. 19:15
Боррель: ЕС должен осудить нападение ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе

Европейский союз должен осудить нападение ХАМАС на Израиль и сделать все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Люксембурге.

"Мы должны одновременно осудить теракт ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы", - сказал он.

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