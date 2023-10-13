Боррель: Экономические отношения Китая и Евросоюза далеки от удовлетворительных

Уровень экономических отношений Китая и Евросоюза далек от удовлетворительного. Но ЕС надеется на взаимодействие с КНР по основным международным вызовам.

Уровень экономических отношений Китая и Евросоюза далек от удовлетворительного. Но ЕС надеется на взаимодействие с КНР по основным международным вызовам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель написал в авторской статье для газеты South China Morning Post.

"На экономическом фронте наши отношения сейчас далеки от удовлетворительных. Для Китая мы крупный экспортный рынок, но эти отношения в течение многих лет были несбалансированными, и этот дисбаланс продолжает усугубляться", - написал он.

Боррель считает, что в значительной степени рост данного дисбаланса связан с постоянными трудностями, возникающими у европейских компаний при выходе на китайский рынок.

Мы неоднократно поднимали вопрос этих трудностей с китайскими властями. Недавно мы наблюдали резкий спад европейских инвестиций в Китай. Без лучшего доступа к китайскому рынку европейские инвесторы отворачиваются", - отметил он.

Боррель также заявил, что если европейская общественность сочтет, что дисбалансы в торговле с Китаем ставят под угрозу ключевые секторы европейской промышленности, она потребует усиления протекционистских мер.

Он также рассказал, что ЕС не стремится сдержать рост Китая.

"Мы не стремимся сдержать глобальный рост Китая. Напротив, мы хотим, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах", - написал в статье Боррель.

По мнению Борреля, Европа серьезно относится к Китаю и "ожидает того же взамен".

Он сейчас находится с визитом в Пекине, и в рамках поездки, которая завершится 14 октября, встретится с рядом политиков КНР. Боррель также выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.