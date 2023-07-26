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Боррель: Cожжение Корана в ЕС - оскорбительная провокация

Боррель: Cожжение Корана в ЕС - оскорбительная провокация Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал акты сожжения Корана в Европе "оскорбительными, неуважительными и явными провокациями", отметив при этом, что они в Европе законны, хоть и не этичны.
Другие страны
26 июля 2023 г. 19:17
Боррель: Cожжение Корана в ЕС - оскорбительная провокация

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал акты сожжения Корана в Европе "оскорбительными, неуважительными и явными провокациями", отметив при этом, что они в Европе законны, хоть и не этичны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

"После последних действий отдельных лиц в Европе, которые нанесли оскорбление многим мусульманам, ЕС выражает сильное и решительное отторжение любых форм подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости. Уважение многообразия - это одна из центральных ценностей Европейского союза. Это включает уважение других религиозных сообществ, - отметил Боррель. - Осквернение Корана, или любой другой книги, считающейся священной, оскорбительно, неуважительно и является явной провокацией. В ЕС нет места выражению расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Мы продолжаем защищать свободу религии и верований, а также свободу самовыражения за границей и дома, однако не все, что законно, является этичным", - подчеркнул Боррель.

Он призвал к "единению и взаимоуважению" и подчеркнул, что "акты отдельных провокаторов служат только тем, кто хочет разделить наши общества".

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