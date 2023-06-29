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Боррель: бунт Пригожина показал, что Путин потерял монополию на власть

Боррель: бунт Пригожина показал, что Путин потерял монополию на власть Попытка государственного переворота в России основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина свидетельствует о том, что диктатор Владимир Путин потерял монополию на власть.
Другие страны
29 июня 2023 г. 18:52
Боррель: бунт Пригожина показал, что Путин потерял монополию на власть

Попытка государственного переворота в России основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин потерял монополию на власть.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, бунт Пригожина показал, что Путин "теперь не единственный хозяин в городе".

"Слабый Путин - это большая опасность. До сих пор мы смотрели на Россию как на угрозу, потому что она была силой. Теперь мы должны смотреть на Россию как на угрозу из-за внутренней нестабильности", - добавил глава дипломатии ЕС.

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