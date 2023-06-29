Боррель: бунт Пригожина показал, что Путин потерял монополию на власть

Попытка государственного переворота в России основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин потерял монополию на власть.
Как передает
По его словам, бунт Пригожина показал, что Путин "теперь не единственный хозяин в городе".
"Слабый Путин - это большая опасность. До сих пор мы смотрели на Россию как на угрозу, потому что она была силой. Теперь мы должны смотреть на Россию как на угрозу из-за внутренней нестабильности", - добавил глава дипломатии ЕС.