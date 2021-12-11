Борису Джонсону грозят отставкой из-за вечеринок во время пандемии

В Великобритании проведут расследование возможных фактов проведения вечеринок среди членов правительства и верхушки консервативной партии в период пандемии COVID-19.

В Великобритании проведут расследование возможных фактов проведения вечеринок среди членов правительства и верхушки консервативной партии в период пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ВВС , лейбористы призвали к отставке Бориса Джонсона в том случае, если слухи подтвердятся.

Расследование будет проведено после того, как в общественный доступ попало видео, где высокопоставленные чиновники шутят и обсуждают вечеринку, предположительно произошедшую 18 декабря 2020 году на Даунинг-стрит в разгар второй волны пандемии. После публикации пресс-секретарь правительства страны Аллегра Страттон, попавшая на видео, подала в отставку.

Борис Джонсон уточнил, что его уверяли в том, что никакие вечеринки в ноябре и декабре прошлого года на Даунинг-стрит не проходили, однако, в случае если подобные факты будут выявлены, то все виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Представитель либеральных демократов заявила о сомнении в искренности слов главы правительства и призвала полицию проверить переписку Джонсона на факт того, не он ли являлся организатором мероприятий.