О нас
Report Georgia
Аудио новости

Борису Джонсону грозят отставкой из-за вечеринок во время пандемии

Борису Джонсону грозят отставкой из-за вечеринок во время пандемии В Великобритании проведут расследование возможных фактов проведения вечеринок среди членов правительства и верхушки консервативной партии в период пандемии COVID-19.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 00:46
Борису Джонсону грозят отставкой из-за вечеринок во время пандемии
Борис Джонсон

В Великобритании проведут расследование возможных фактов проведения вечеринок среди членов правительства и верхушки консервативной партии в период пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, лейбористы призвали к отставке Бориса Джонсона в том случае, если слухи подтвердятся.

Расследование будет проведено после того, как в общественный доступ попало видео, где высокопоставленные чиновники шутят и обсуждают вечеринку, предположительно произошедшую 18 декабря 2020 году на Даунинг-стрит в разгар второй волны пандемии. После публикации пресс-секретарь правительства страны Аллегра Страттон, попавшая на видео, подала в отставку.

Борис Джонсон уточнил, что его уверяли в том, что никакие вечеринки в ноябре и декабре прошлого года на Даунинг-стрит не проходили, однако, в случае если подобные факты будут выявлены, то все виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Представитель либеральных демократов заявила о сомнении в искренности слов главы правительства и призвала полицию проверить переписку Джонсона на факт того, не он ли являлся организатором мероприятий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi