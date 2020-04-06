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Бориса Джонсона госпитализировали из-за COVID-19 - ВИДЕО

​Бориса Джонсона госпитализировали из-за COVID-19

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

Спустя десять дней после положительного теста на COVID-19 у политика остаются проблемы со здоровьем - у него до сих пор высокая температура.

Отметим, 27 марта 55-летний Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат.

В Великобритании у 47 806 человек подтвержден диагноз коронавируса. Из тех, кто был госпитализирован, умерли 4 934 человек.

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