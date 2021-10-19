Борис Джонсон заявил, что не является синофобом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что его страна не будет отказываться от китайских инвестиций. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что его страна не будет отказываться от китайских инвестиций.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью Bloomberg .

"Я не собираюсь вам говорить, что правительство Великобритании будет поднимать на вилы все предложения из Китая. Я много раз говорил и хочу повторить еще раз - я не синофоб. Я очень далек от этого", - сказал политик.

Джонсон рассказал, что несколько раз посещал Китай и это были фантастические поездки. Он отметил, что Китай занимает огромную долю в экономической жизни Великобритании и будет там еще долго, но призвал к осторожности в сотрудничестве в ключевых инфраструктурных проектах, включая атомную энергетику и технологии 5G.

По словам Джонсона, несмотря на все сложности в двусторонних отношениях, торговые отношения между странами продолжают расширяться.