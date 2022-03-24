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Борис Джонсон: Запад не будет колебаться усиливать санкции

Борис Джонсон: Запад не будет колебаться усиливать санкции Запад не будет колебаться усиливать санкции и дальше оказывать оборонную военную помощь Украине из-за усиления агрессии Кремля.
Другие страны
24 марта 2022 г. 08:55
Борис Джонсон: Запад не будет колебаться усиливать санкции

Запад не будет колебаться усиливать санкции и дальше оказывать оборонную военную помощь Украине из-за усиления агрессии Кремля.

Как передает Report со ссылкой на SkyNews, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон назвал решение Путина начать масштабную оккупацию Украины катастрофической ошибкой. Он отметил, что этот тезис ежедневно подтверждает героическое сопротивление украинского народа.

Он также сказал, что Россия совершает военные преступления на уровне, которого Европа не видела "со времен Третьего рейха со времен Второй мировой войны".

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Версия на английском языке UK PM: West shouldn’t hesitate to go further in strengthening sanctions
Версия на азербайджанском языке Conson: “Qərb Rusiyaya qarşı sanksiyaları artırmaqdan çəkinməyəcək”

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