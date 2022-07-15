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Борис Джонсон выступил против назначения бывшего министра финансов на пост премьера

Борис Джонсон выступил против назначения бывшего министра финансов на пост премьера Недавно заявивший об отставке, премьер-министр Борис Джонсон призвал поддержать любую кандидатуру на пост премьер-министра, кроме бывшего министра финансов — де-факто второй человек в правительстве после премьер-министра Риши Сунак.
Другие страны
15 июля 2022 г. 14:06
Борис Джонсон выступил против назначения бывшего министра финансов на пост премьера

Недавно заявивший об отставке премьер-министр Борис Джонсон призвал поддержать любую кандидатуру на этот пост, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака.

Как передает Report, об этом пишет The Times.

Премьер-министр заявил, что не будет поддерживать каких-либо кандидатов в лидеры или публично вмешиваться в процесс из отбора. Однако известно, что он провел беседы с претендентами на его место, в которых ясно изложил свое мнение о том, что Сунак не должен стать премьер-министром.

Один из источников газеты сообщил, что Джонсон, похоже, больше всего заинтересован в кандидатуре министра иностранных дел Лиз Трасс. Ее кандидатуру поддержали его союзники по кабинету, Джейкоб Рис-Могг и Надин Доррис.

Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори. В первом раунде голосования на выборах преемника Бориса Джонсона на посту главы Консервативной партии Риши Сунаку удалось заручиться поддержкой наибольшего числа однопартийцев. Из 358 представителей тори его поддержали 88. На втором месте по результатам голосования оказалась младший министр по торговой политике Пенни Мордонт с 67 голосами. Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс лидером тори хотят видеть 50 проголосовавших.

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Версия на английском языке Boris Johnson opposes appointment of former finance minister as PM

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